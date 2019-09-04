Увольнение Кличко: стало известно о неожиданном повороте в деле, опубликован документ

Мэра Киева Виталия Кличко, по которому Кабинет министров Украины принял решение об увольнении, хотят назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом говорится в документе, направленном главами депутатских фракций Киевского городского совета к президенту Владимиру Зеленскому.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским главой на очередных выборах 25 октября 2015 года", - говорится в обращении.

По мнению депутатов Киевсовета, Кличко должен остаться во главе КГГА для "обеспечения в Киеве местного самоуправления".

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано важное письмо из офиса Зеленского, касающееся увольнения Кличко.

Также Кличко отреагировал на решение Кабмина о его увольнении.