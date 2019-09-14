Пожар на берегу Днепра в Киеве: новые детали и фото

Масштабный пожар в комплексе Bora Bora Beach Club на берегу Днепра в Киеве мог быть следствием поджога.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Из-за возгорания берег реки окутало черным дымом. На территории Гидропарка была плохая видимость, а людям было тяжело дышать.

На месте для ликвидации огня работали 9 единиц техники спасателей и пожарный корабль, который помогал обуздать стихию с воды. 90 пожарных смогли локализовать стихию лишь спустя час. За это время комплекс Bora Bora выгорел практически полностью. К счастью, никто не пострадал.

"Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари, а после последовал хлопок и клубы дыма. Уже спустя три минуты территория была охвачена огнем. Как нам сообщили спасатели, комплекс построен из дерева и был обтянут легковоспламеняющимся материалом, а сотрудники Bora Bora не сразу позвонили на "101", пытаясь ликвидировать огонь самостоятельно. Также, по неподтвержденной информации, в комплексе днем ранее провели трехфазную сеть, что тоже могло стать причиной пожара. Сотрудники соседнего пляжа выдвинули версию о поджоге, так как в прошлом году Bora Bora Beach Club уже горел, но тогда все обошлось меньшими потерями", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 14 сентября, неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся масштабный пожар.