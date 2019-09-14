RU  UA  EN

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

02:29
Присела отдохнуть: эпатажная модель из Днепра поделилась новым эротическим фото
01:32
Попался в руки народу: появилась жесткая карикатура на Путина

14 сентября

23:59
В России картофель "убил" четыре человека
23:50
16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате: видео
23:35
Под Одессой произошло огненное ЧП с маленьким ребенком
23:10
Немножко русопатии: в Одессе передали "послание" водителю авто на номерах РФ
22:37
Киев вошел в топ-50 городов мира в интересном рейтинге
22:14
Юбилей и новые судьи: как на Х-фактор 10 прошел 1 выпуск нового сезона
22:07
Пожар на берегу Днепра в Киеве: новые детали и фото
21:54
Оля Полякова расплакалась в первом выпуске нового Х-фактора: кто растрогал судью шоу
21:39
Зеленский с женой пообедали в кругу звезд мирового кино: сеть впечатлили фото
21:30
Команда Зинченко перед битвой с "Шахтером" позорно проиграла в чемпионате: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пожар на берегу Днепра в Киеве: новые детали и фото

суббота, 14 сентября 2019, 22:07
переглянути новину українською

Масштабный пожар в комплексе Bora Bora Beach Club на берегу Днепра в Киеве мог быть следствием поджога.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Из-за возгорания берег реки окутало черным дымом. На территории Гидропарка была плохая видимость, а людям было тяжело дышать.

На месте для ликвидации огня работали 9 единиц техники спасателей и пожарный корабль, который помогал обуздать стихию с воды. 90 пожарных смогли локализовать стихию лишь спустя час. За это время комплекс Bora Bora выгорел практически полностью. К счастью, никто не пострадал.

"Очевидцы говорят, что почувствовали запах гари, а после последовал хлопок и клубы дыма. Уже спустя три минуты территория была охвачена огнем. Как нам сообщили спасатели, комплекс построен из дерева и был обтянут легковоспламеняющимся материалом, а сотрудники Bora Bora не сразу позвонили на "101", пытаясь ликвидировать огонь самостоятельно. Также, по неподтвержденной информации, в комплексе днем ранее провели трехфазную сеть, что тоже могло стать причиной пожара. Сотрудники соседнего пляжа выдвинули версию о поджоге, так как в прошлом году Bora Bora Beach Club уже горел, но тогда все обошлось меньшими потерями", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 14 сентября, неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся масштабный пожар.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: