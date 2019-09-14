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В Киеве огонь охватил клубный комплекс и пляж на Днепре: фото и видео

суббота, 14 сентября 2019, 19:08
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В субботу, 14 сентября, в столичном Гидропарке произошел масштабный пожар в комплексе Bora Bora Beach Club: огонь перекинулся на пляж Днепра.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Возгорание началось около 17:00. Там загорелся весь комплекс - сам клуб, пляж, огонь перекинулся на деревья из-за ветра. Очевидцы практически со всех уголков столицы наблюдали черный столб дыма, который окутал берег Днепра.

На место прибыли спасатели ГСЧС, также дежурили сотрудники полиции и медики. Пожар тушили даже с воды при помощи специального катера.

Отмечают, что огонь очень быстро распространился. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По состоянию на 17:30 площадь возгорания составляла 500 квадратных метра. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

"Как рассказала Светлана Водолага, спикер ГСЧС Украины в Киеве, огонь очень быстро распространился из-за того, что во всем комплексе деревянный настил и деревянные конструкции. Также одна из причин такой большой площади пожара это то, что персонал не сразу вызвал спасателей, они пытались сами бороться с огнем. Причины возгорания пока неизвестны, после полной ликвидации пожара их будут выяснять эксперты", - говорится в сообщении.

Возгорание удалось локализовать около 18:00, спустя час после начала пожара.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 14 сентября, неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся масштабный пожар.

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