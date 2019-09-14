Авто приземлилось на крышу: опубликованы фото и видео серьезного ДТП под Харьковом

Под Харьковом произошло жуткое ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу.

Об этом сообщает Telegram-канал *уевый Харьков.

На снимках видно автомобиль, который перевернулся на крышу, а вокруг него столпились несколько медиков. Уточняется, что ДТП произошло на выезде из Чугуева в Харьков.

Также в сети опубликовали видео с места аварии.

Как сообщал "Апостроф", под Харьковом семья с 9-летним ребенком попала в смертельное ДТП.

Также ранее полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове.

Кроме того, под Харьковом произошло массовое смертельное ДТП, в котором одна женщина погибла, и пять человек получили травмы.

Помимо этого, в Одессе на Адмиральском проспекте автомобиль BMW едва не повторил подвиг Елены Зайцевой, которая устроила масштабное ДТП с погибшими в Харькове, - вылетел на тротуар и сбил человека.