В Киеве открыли стрельбу по спасателям, которые тушили пожар: подробности инцидента

В воскресенье, 15 сентября, в Киеве открыли стрельбу, совершив пять выстрелов из "Нагана", по пожарным, которые занимались тушением пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

ЧП произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской, что в Голосеевском районе столицы.

"Во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. В середине дома находился его житель, мужчина 1955 года", - уточнили в ведомстве.

Но на этом все не закончилось. Буквально сразу хозяин дома вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных, которым к тому моменту уже удалось локализовать пожар в доме.

Хозяина дома задержали прибывшие на место ЧП правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом вспыхнул крупный пожар.