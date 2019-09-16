RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

01:28
Боруссия - Барселона: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
01:25
Испания стала чемпионом мира по баскетболу: видеообзор
01:13
Где смотреть онлайн Боруссия - Барселона: расписание трансляций
01:12
Кардинально меняет баланс сил в бою: в США рассказали о "новой" российской разработке
00:10
В Киеве вор-неудачник "не справился" с кражей и попал в руки полиции: фото

15 сентября

23:54
Катаклизмы в Испании: из-за наводнения увеличилось количество жертв, фото и видео
23:28
Патриот ЛДНР: известному российскому поклоннику боевиков не дают продолжать карьеру в РФ
22:56
Под Киевом произошло смертельное ДТП с грузовиком: подробности трагедии
22:33
Избиения и задержания: в сети появилось полное видео столкновений на прайде в Харькове
22:04
Украинцев порадовали погодой на начало недели: карта
21:33
В сети показали фото, как в оккупированном Крыму танцуют в украинских костюмах
21:30
Екатерина Кухар вышла замуж в эфире шоу Танці з зірками-2019: фото
Все новости

В Киеве вор-неудачник "не справился" с кражей и попал в руки полиции: фото

понедельник, 16 сентября 2019, 00:10
переглянути новину українською

В Киеве задержали преступника, который не смог украсть велосипед.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Этот человек решил взять себе nextbike.kyiv. Бесплатно. Его не остановило ни сигнализация, ни то, что при краже этих велосипедов блокируется заднее колесо (и даже уже имеющаяся судимость за кражу его не остановила). Он упорно тянул его по центру города. Так и не преодолев систему антиугона решил его разбить. Именно в этот момент отчаяния мы его и увидели", - говорится в подписи к фото преступника и сломанного велотранспорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве орудует опасный грабитель, который "вырубает" жертв.

Также киевский таксист-грабитель необычным образом "изнасиловал" девушку.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: