В Киеве вор-неудачник "не справился" с кражей и попал в руки полиции: фото

В Киеве задержали преступника, который не смог украсть велосипед.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Этот человек решил взять себе nextbike.kyiv. Бесплатно. Его не остановило ни сигнализация, ни то, что при краже этих велосипедов блокируется заднее колесо (и даже уже имеющаяся судимость за кражу его не остановила). Он упорно тянул его по центру города. Так и не преодолев систему антиугона решил его разбить. Именно в этот момент отчаяния мы его и увидели", - говорится в подписи к фото преступника и сломанного велотранспорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве орудует опасный грабитель, который "вырубает" жертв.

Также киевский таксист-грабитель необычным образом "изнасиловал" девушку.