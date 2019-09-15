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Катаклизмы в Испании: из-за наводнения увеличилось количество жертв, фото и видео

воскресенье, 15 сентября 2019, 23:54
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В Испании из-за сильных дождей произошло наводнения, которое уже забрало жизни 6 человек.

Об этом сообщает CBS News.

Ливни льют на юго-восточной части страны. Местные власти отметила, что в некоторых населенных пунктах зарегистрировали наибольшее количество осадков в истории.

Из-за непогоды закрыли аэропорты в Альмерии и Мурсии, а также приостановили работу междугородной железнодорожного сообщения и работу школ.

По данным ВВС, спасателям удалось эвакуировать около 3, 5 миллиона человек после начала наводнения. В операции по спасению задействованы тысячи полицейских, пожарных и военных. Также они используют лодки и вертолеты, чтобы помочь тем жителям, которые оказались в ловушке.

Отмечают, что штормы в этом районе является ежегодным сезонным явлением, но этой осенью они особенно сильные.

Как сообщал "Апостроф",в Ульяновской области России из-за сильных осадков затопило сразу несколько городов, местные жители опубликовали в соцсетях видео и фото с места событий.

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