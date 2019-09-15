В Харькове толпа парней жестоко избила подростка из-за участия в прайде: опубликовано видео

После Марша равенства в Харькове компания парней избила подростка, который был участником прайда.

Об этом сообщают на странице StudMedia в Twitter.

Отмечают, что в городе после Харьков-прайда, где собираются представители ЛГБТ сообществ и защитники их прав, произошли единичные случаи избиения участников мероприятия. Так, один из них зафиксировали на камеру.

По кадрам видно, что компания ребят гоняется за подростком с нецензурными выкрикиваниями. В это же время парни бьют его сзади ногами, догоняя. В конце видео показывают, как компания уже свалила подростка на землю и много человек начали его бить. Кадры закончились тем, что неравнодушные прохожие начали заступаться за участника прайда.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Как сообщал "Апостроф", 31 августа в Одессе представители ЛГБТ сообщества и другие жители города собрались на Марш равенства.