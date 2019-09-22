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В Киеве мужчины устроили дикую драку с резней из-за женщины: фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 10:28
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Вечером в субботу, 21 сентября, возле одного из кафе в Киеве произошла драка между двумя мужчинами с применением холодного оружия.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел возле кафе "Юна" на проспекте Правды. Причиной конфликта между двумя мужчинами послужил спор из-за женщины.

"Для рыцарского поединка за даму двое парней решили выйти на улицу. Начался кулачный бой, но вдруг один из рыцарей, который проигрывал, вытащил из кармана нож и нанес ранения оппоненту. Ну, а дальше все по сценарию - скорая, задержание полицией и воспоминания о гулянке на всю жизнь", – говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", поздним вечером 20 сентября в Запорожье произошла массовая драка в кафе "Бридж", в результате которой были пострадавшие.

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