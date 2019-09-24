Под Киевом десять авто попали в жуткую аварию: опубликованы фото, видео и данные о жертвах

Во вторник, 24 сентября, под Киевом произошло сразу несколько масштабных аварий с участием десяти автомобилей, известно как минимум об одном пострадавшем.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места масштабного ЧП.

"Первое ДТП произошло с участием фуры, трех автомобилей и буса! Водителя темной легковушки пытаются откачать медики. Автомобиль превратился под фурой в груду металла", - говорится в сообщении.

Буквально через пару метров столкнулись три транспортных средства. А еще через несколько сот метров бус столкнулся с легковушкой.

"Автомобили со значительными повреждениями. Авария одна на одной", - передают активисты.

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По данным "Киев оперативный" в одном из автомобилей зажало водителя. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом.