RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

10:27
Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3-5 млрд грн - СМИ
10:25
Гривна еще больше укрепилась: курс НБУ
10:24
Появились первые фото Зеленского с женой в США
10:15
Украина закупила на Западе партию мощного оружия: фото
10:12
Ястремская - Макхейл - 0-0 онлайн видео трансляция
10:12
54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила прическу: фото
09:55
В Днепре лихач на скорости 200 км/ч попал в смертельное ДТП: фото и видео момента аварии
09:52
Свитолина - Мугуруса - 0-0 онлайн видео трансляция
09:51
Под Киевом десять авто попали в жуткую аварию: опубликованы фото, видео и данные о жертвах
09:36
​Суд рассмотрит требование Коломойского вернуть "ПриватБанк": история скандала
09:27
В Тихом океане вспыхнул пожар на российском судне с сотнями людей: опубликованы видео
08:40
Займите очередь: в сети шутят над фото Богдана в Нью-Йорке
Все новости

Под Киевом десять авто попали в жуткую аварию: опубликованы фото, видео и данные о жертвах

вторник, 24 сентября 2019, 09:51
переглянути новину українською

Во вторник, 24 сентября, под Киевом произошло сразу несколько масштабных аварий с участием десяти автомобилей, известно как минимум об одном пострадавшем.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя фото с места масштабного ЧП.

"Первое ДТП произошло с участием фуры, трех автомобилей и буса! Водителя темной легковушки пытаются откачать медики. Автомобиль превратился под фурой в груду металла", - говорится в сообщении.

Буквально через пару метров столкнулись три транспортных средства. А еще через несколько сот метров бус столкнулся с легковушкой.

"Автомобили со значительными повреждениями. Авария одна на одной", - передают активисты.

Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1
Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1
Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1
Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1
Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1
Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1
Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1
Масштабное ДТП под Киевом
1 / 1

По данным "Киев оперативный" в одном из автомобилей зажало водителя. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом произошло страшное ДТП с грузовиком и автобусом.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: