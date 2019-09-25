RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 сентября

15:18
На Волыни иностранцы попали в смертельное ДТП с фурой: опубликованы фото и данные о жертвах
15:15
Ястремская разгромила вторую ракетку мира на супертурнире в Китае
15:02
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли: кто сможет покупать и какие будут ограничения
14:59
Перекрыл всю улицу: в Киеве сняли на фото неадекватного "героя парковки"
14:54
Грибникам приготовиться: синоптик дала "мокрый" прогноз
14:50
Ястремская - Плишкова - 1:0 онлайн видео трансляция
14:46
Между войной и словами: в Киеве пройдет круглый стол по вопросу санкций против России
14:34
Люди с мнением там не нужды: волонтер рассказала о "внутренней кухне" и и новом курсе минздрава
14:26
В Польше самоубийца "отправил" 18-летнего украинца в реанимацию: детали необычной трагедии
14:22
В Кропивницком разгорелся громкий скандал из-за 9-летней школьницы: видео и подробности
14:20
Пол Маккартни рассказал, что Джон Леннон навещает его во сне
14:18
Какие изменения грядут на валютном рынке в ближайшие дни: банкиры сделали прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Перекрыл всю улицу: в Киеве сняли на фото неадекватного "героя парковки"

среда, 25 сентября 2019, 14:59
переглянути новину українською

В столице мужчина перекрыл улицу своим авто аргументируя, что он "здесь" живет.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Какой-то довольно странный мужчина на Volkswagen перекрыл улицу Плодовую и сказал, что никто здесь ездить не будет, потому что он здесь живет. Полицию вызвали, но что делать дальше - непонятно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в столице начали активно работать эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Особое внимание инспекторов по парковке и полицейских будут привлекать машины, оставленные на полосах общественного транспорта.

Ранее в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.


Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кто владеет Киевом, тот владеет Украиной: как Зеленский будет брать власть в столице

Зеленский превращает Кличко в свадебного генерала: как ответит мэр Киева

Военный парад Шредингера: чего ждать Украине на День Независимости

Игра престолов, Киев: ОПУ Зеленского и Кличко вошли в новую фазу войны за столицу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: