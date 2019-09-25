Перекрыл всю улицу: в Киеве сняли на фото неадекватного "героя парковки"

В столице мужчина перекрыл улицу своим авто аргументируя, что он "здесь" живет.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

"Какой-то довольно странный мужчина на Volkswagen перекрыл улицу Плодовую и сказал, что никто здесь ездить не будет, потому что он здесь живет. Полицию вызвали, но что делать дальше - непонятно", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в столице начали активно работать эвакуаторы, которые вывозят на штрафную стоянку множество автомобилей, припаркованных в неположенных местах. Особое внимание инспекторов по парковке и полицейских будут привлекать машины, оставленные на полосах общественного транспорта.

Ранее в сети показали фото "героя парковки" в Киеве, который оставил свое авто прямо у пешеходного перехода.



