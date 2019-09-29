Работают "профессионально": наглые воровки в Киеве попали на видео

В сети опубликовали видео с камер наблюдения, как две воровки в Киеве украли телефон у девушки, пока та делала покупки.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в столичном ТРЦ DreamTown. Две молодые девушки в очереди в супермаркете совершили кражу телефона модели Iphone XS. После "профессиональной" работы они скрылись с места преступления.

Запись с камеры наблюдения зафиксировала действия злоумышленниц. Также на видео видно их лица. Всех, кто знает воровок, попросили сообщить.

Напомним, по предоставленным приметам полицейские задержали злоумышленницу, которая силой отобрала у киевлянки телефон.

Как ранее сообщал "Апостроф", на железнодорожном вокзале в Киеве 27 сентября была задержана юная воровка родом из Закарпатской области.