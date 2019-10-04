Таксист-неудачник устроил ЧП на трамвайных путях в Киеве: видео

В Киеве водитель автомобиля, занимающийся частным извозом, стараясь объехать затор, попал в ловушку.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook, публикуя видео с места инцидента.

Водитель решил объехать пробку и поэтому пустился во все тяжкие: направил автомобиль на рельсы трамвая, расположенные неподалеку. По всей видимости, он предполагал, что сможет беспрепятственно по ним проехать и сэкономить время, не стоя как все в пробке. Но не тут-то было, автомобиль застрял на рельсах.

"Преступление и наказание", "Что-то пошло не так", "Пять баллов", "Красава!" - комментируют за кадром авторы видео.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве такси попало в страшное ДТП с переворотом, в результате чего водитель и пассажир такси получили травмы.