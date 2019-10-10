Погиб на месте: в Киеве произошло жуткое ЧП с мужчиной, фото

10 октября в столице на улице Княжий Затон мужчина упал с многоэтажки и разбился насмерть.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Трагическая новость поступила из Княжого Затона, 2/30. Здесь мужчина упал с высоты. К сожалению, без шансов", - говорится в сообщении.

На место инцидента приехала Нацполиция и Скорая помощь. Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 3 октября в Киеве произошло жуткое ЧП с мальчиком. Ученик 8-го класса выпал из окна многоэтажки и погиб на месте.

Ранее в Киеве произошло похожее ЧП с маленьким ребенком. Мальчик выпал из окна и погиб.

Также в Киеве с окна многоэтажки выпал боец Нацгвардии, вскоре в сети опубликовали видео с места трагедии. Однако, мотивы поступка тоже неизвестны.



