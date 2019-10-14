Зима отступила: появились неожиданные фото из украинских Карпат

В интернете обнародовали свежие фото из украинских Карпат, которые еще совсем недавно были засыпаны снегом.

Соответствующие снимки размещены на странице "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

"По состоянию на 08:20 13.10.2019 на г. Поп Иван Черногорский ветер юго-западный 4 м/с, температура воздуха + 3 °С", - говорится в сообщении.

Судя по фото, практически весь снег в горах уже растаял.

Напомним, что в понедельник, 7 октября, утром в Киеве наблюдался мелкий снег, пользователи сетей делились фото и видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото и видео заснеженных Карпат в начале октября. По словам очевидцев, особенно характерны осадки в виде снега в горных районах, где всегда холоднее.