На Майдане в Киеве разбирают скандальную пристройку: появились фото, как она выглядит изнутри

В пятницу, 18 октября, в Киеве на Майдане начали разбирать скандальную постройку на крыше здания, где находится McDonald's.

Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua со ссылкой на коммунальщиков.

Так, работы по сносу постройки начали сотрудники КП Управляющая компания Шевченковского района и спасатели КАРС.

Также удалось получить комментарий и у хозяина постройки. Он заявил, что руководство города согласовало с ним снос и вел себя адекватно.

Напомним, в центре столицы владелец одной из квартир, которая выходит фасадом на площадь начал возведение стены, и нарушил архитектурный вид дома. В начале сентября в Государственной архитектурно-строительной инспекции заинтересовались постройкой и прислали к владельцу инспектора. Собственник стал ему угрожать, после чего на него оформили заявление в полицию.

Как сообщал "Апостроф", скандал вокруг надстройки на крыше дома на Майдане по адресу Софиевская 1/2 получил новый виток 16 октября, когда появилось снятое с высоты видео, на котором видно, что происходит на месте строительства. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дом не является памятником архитектуры, но находится на территории зоны Софийского собора - памятника ЮНЕСКО. После этого строительство остановили.