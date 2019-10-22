Раздели до нитки: в Киеве обманутые инвесторы устроили пикет, фото и видео

Во вторник, 22 октября, в Киеве обманутые инвесторы вышли на акцию протеста.

Фото и видео события сделал корреспондент "Апострофа".

Обманутые инвесторы строительства жилья прошли маршрутом от Минрегионстроя до МВД и Генпрокуратуры. Также они остановились около здания СБУ.

Отмечают, что, вероятно, это именно их представители приходили к президенту Владимиру Зеленскому на пресс-марафон и просили помочь. Президент тогда поручил разобраться с проблемой замглаву ОП Кирилла Тимошенко.

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Как сообщал "Апостроф", 18 сентября в Киеве под Офисом президента на митинге инвесторов новостроек произошла потасовка.

Тогда тысячи украинцев, пострадавших от неправомерных действий застройщиков и представителей власти, вышли на митинги под стены КГГА, Кабмина и Офиса президента с требованиями обеспечить им их законное право жить в купленных ими, но до сих пор недостроенных квартирах.