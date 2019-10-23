Гибель в Киеве легендарного бойца "Сенсея": появилось видео момента взрыва

Камеры видеонаблюдения, расположенные в центре Киева, засняли момент взрыва на улице Пушкинской во вторник, 22 октября, в результате которого скончался Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей".

Видео опубликовал Цензор.НЕТ.

Так, на эксклюзивном видео, слева в кадре можно рассмотреть двух мужчин, которые сначала сидят на ступеньках. На 15 секунде ролика происходит вспышка, по всей видимости, которая сигнализирует, сам взрыв. После этого двое мужчин падают на ступеньки замертво.

Как сообщалось, ранее появился трогательный рассказ о погибшем в Киеве "Сенсее".

Обо всех деталях смертельного взрыва в центре столицы, читайте в материале "Апострофа": В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской.