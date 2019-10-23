В киевской школе произошло страшное ЧП с 12-летней девочкой: опубликовано видео

В среду, 23 октября, в одной из школ Киева из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.
Инцидент произошел в учебном заведении по адресу проспект Отрадный, 20 школы №173.
Как сообщают собственные источники в правоохранительных органах, девочка училась в седьмом классе. По предварительной информации, ребенок разогнался и выпрыгнул из окна класса, который находится на четвертом этаже.
Известно, что девочка упала на асфальт. К счастью, она осталась жива. Пострадавшую госпитализировали в больницу Охматдет. Подробности случившегося выясняются.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло опасное ЧП с детьми в школе.