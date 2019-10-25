Может закончиться плачевно: сеть взбудоражило фото последствий смога в Киеве

Жители Киева замечают на своих автомобилях черные следы от гари и других вредных веществ в воздухе.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook нардеп Владимир Арьев.

На снимке можно увидеть лобовое стекло автомобиля и оставшийся на нем черный след от дворника. Нардеп опубликовал снимок вечером, 24 октября. По его словам, машину он мыл перед этим, в тот же день.

"Мы этим дышим. Сожженная стерня и листья, сожженные большие поля и мусор маленьких частных усадеб переходят в яд, заканчивается болезнями вплоть до онкологических. Осеннее самосожжение страны продолжается. Массово", – отметил Арьев в подписи к снимку.

Напомним, подробнее о загрязнении воздуха в Украине читайте в материале "Апострофа": Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине.