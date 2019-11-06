Смертельное покушение в Киеве: появилось видео момента взрыва на Житомирской трассе

В сети появилось видео момента взрыва на Житомирской трассе в Киеве вечером 6 ноября.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Напомним, неизвестный на мотоцикле бросил взрывчатку на крышу авто и скрылся с места преступления. Подорвали авто марки Mercedes с номерами АА0070MI. Также задеты около пяти автомобилей, которые находились рядом, они стояли на красный сигнал светофора. Пострадали люди, но точное количество не называется.

Стало известно, что это было покушение на бизнесмена Игоря Сало. В результате ЧП погиб один человек - охранник бизнесмена.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появилось видео с места взрыва на Житомирской трассе в Киеве, в результате которого пострадало много людей.