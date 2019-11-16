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В Киеве агрессивного водителя настигла мгновенная карма: момент попал на видео

суббота, 16 ноября 2019, 00:28
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В Киеве водитель. которой пытался решить конфликт с другим руководителем авто кулаками, сам попал под колеса машины.

Видео инцидента появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

На проспекте Победы киевлянин вышел на середине дороги из своей машины и подошел к к другому легковушки, который стоял позади его авто. Размахивал руками и вел себя агрессивно. Через несколько секунд мужчину сбила машина, которая проезжала рядом. Пострадавшего госпитализировали в больницу с политравмами.

Пользователи соцсетей в комментариях пишут, что мужчина сам виноват в случившемся. Мол, вел себя неадекватно, нарушил правила дорожного движения и выбежал на проезжую часть. Предполагают, что теперь пострадавший во всем будет винить третьего участника ДТП и потребует оформить инвалидность, чтобы получить от государства помощь.

Как сообщал "Апостроф" ранее, столичные водители часто ведут себя агрессивно и нарушают правила дорожного движения. Так, 17 октября в столице камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения для собственного удобства объехал пробку по тротуару.

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