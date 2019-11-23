Задержан 19-летний убийца, проломивший голову знакомому в Киеве: видео и детали трагедии

Полиция задержала подозреваемого в страшном убийстве 25-летнего парня, тело которого нашли 20 ноября в Киева на улице Введенской с пробитой головой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили причастность к совершению тяжкого преступления неоднократно судимого 19-летнего уроженца Винницкой области.

"Мы выяснили, что подозреваемый приехал в столицу на заработки и около двух месяцев проживал в одном из хостелов. За несколько часов до убийства фигурант после употребления алкоголя совершил разбойное нападение на мужчину, отобрав у него деньги и золотую цепочку. После этого подозреваемый подошел познакомиться в компанию молодых людей, среди которых был потерпевший. С последним человек отправился в ночной клуб. Однако в ходе общения между ними возник конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник наносил ему множественные удары и, когда потерпевший упал на землю, камнем дважды ударил его по голове", - рассказал Ищенко.

Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время судом избирается мера пресечения. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", 22 ноября в 22:00 в Днепре пятеро мужчин в балаклавах избили общественных активистов Вирослава Цюпьяка и Владислава Мельничука.