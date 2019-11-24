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Жуткое ДТП под Киевом с участием авто Кулебы: появилось видео момента ЧП

воскресенье, 24 ноября 2019, 18:33
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Фото: Киев оперативный

Появилось видео момента жуткого ДТП на Одесской трассе возле села Чабаны, в котором пострадал уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба со своими детьми в воскресенье, 24 ноября.

Его опубликовал "Киев оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как бус сносит Toyota, в которой на момент аварии за рулем сидит сам Кулеба, а в салоне машины находятся двое его сыновей.

Как передает dtp.kiev.ua, виновником аварии, по предварительной информации, называют именно Кулебу, который не только решил проехать "на красный вслепую", но и, якобы, перевозил детей без автокресел.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 1 июня президент Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу уполномоченным Президента Украины по правам ребенка после увольнения бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

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