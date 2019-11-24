ДТП с участием авто Кулебы под Киевом: появились заявления полиции и пострадавшего омбудсмена

В общей сложности в ДТП под Киевом, в которое попал автомобиль уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы, пострадали четверо человек. В полиции по факту аварии открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"В результате столкновения микроавтобуса и легковушки пострадали четыре человека. Оба водителя транспортных средств, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждения. Ребенок находится в реанимационном отделении", - уточнили в ведомстве.

На данный момент по факту ЧП открыто уголовное производство.

Кроме того, факт аварии подтвердил и сам Николай Кулеба на своей странице в Facebook, поблагодарив всех за беспокойство.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети возмутились попытке заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко отбелить омбудсмена Кулебу, которого на данный момент считают виновником аварии.