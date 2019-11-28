Бывший милиционер организовал в Киеве бизнес "с клубничкой": фото и видео

В Киеве бывший милиционер организовал работу проституток под видом оказания услуг массажа.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Организатор борделя был уволен из МВД в 2015 году, так как не прошел переаттестацию в Нацполицию, однако все это время представлялся работником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

"Таким образом он создавал иллюзию своего влияния и защиты этой противоправной деятельности. Информация о его возможных коррупционных связях с представителями правоохранительных органов будет передана в Государственное бюро расследований", - заявили в полиции.

Против мужчины завели дело по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией".

Полиция задержала преступную группу которая организовала и содержала три борделя. В ее состав входили 11 человек, включая диспетчеров, которые принимали заказы клиентов. Всего на сутенеров посменно работало 75 женщин. За час работы клиенты платили проституткам от 700 до 3000 гривен. Половину денег женщины отдавали администраторам.

Были проведены 14 обысков в борделях и по месту жительства фигурантов. Полиция изъяла деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику, а также пистолет, автомат, гранату, патроны и ножи, которые отправили на экспертизу.

Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1 Бордель в Киеве 1 / 1

В результате семерых фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее вокруг народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко разгорелся скандал из-за его интимной переписки во время работы парламента с девушками легкого поведения.

В октябре 2019 года Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступил за легализацию проституции после принятия законодательного решения.