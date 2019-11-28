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Все будет хорошо: Кулеба показал новое фото из больницы

четверг, 28 ноября 2019, 18:41
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Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, который пострадал в серьезной аварии под Киевом 24 ноября, показал, в каком состоянии находиться и поблагодарил всех за участие.

Соответствующий снимок он выложил на своей странице в Facebook.

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо", - написал он.

По словам Кулебы, его пришел навестить водитель другого авто-участника ДТП.

"Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" – добавил омбудсмен.

Подробнее об аварии с участием Кулебы, читайте в материале "Апострофа": Поехал на "красный" - ребенок в коме: что известно о страшном ДТП с Кулебой под Киевом.

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