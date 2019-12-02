Драка со стрельбой в кафе Киева с пострадавшими: названа причина, новые фото и видео с места

В столице введен план “Сирена” для задержания преступников, которые устроили драку со стрельбой в помещении кафе "Баку" на улице Антоновича.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По словам сотрудников службы охраны "Сириус", которые приехали на место события по сигналу тревожной кнопки, у пострадавшего в конфликте мужчины была встреча с лицами кавказской национальности из-за возврата купленного автомобиля.

На встречу он пришел вместе с товарищами, которые сидели за соседним столиком. Кавказцев было 4-5 человек.

Во время разговора на повышенных тонах началась драка, во время которой были использованы травматические пистолеты. Пострадавший утверждает, что лично не стрелял, а его оппоненты выпустили около десяти пуль, которые, к счастью, ни в кого не попали.

Во время драки пострадавшему нанесли множественные телесные повреждения. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

Для розыска преступников в Киеве введен оперативный план "Сирена". На месте происшествия работаю патрульные полицейский и следственно-оперативные группы.

Как сообщал "Апостроф", в полиции утверждают, что вышли на заказчика покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.