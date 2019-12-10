Хотел, чтобы его убили копы: в Киеве произошло серьезное ЧП, фото видео с места

10 декабря на улице Космическая, 6 мужчина пытался взять в заложники полицейского и покончить с собой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

В милицию обратилась жена киевлянина Виталия и сообщила, что мужчина грозится залезть на крышу и свести счеты с жизнью. На место происшествия сразу прибыл полицейский экипаж. На крыше правоохранители никого не обнаружили.

Когда копы спустились на 4-й этаж, где жил мужчина, то он открыл дверь и приставил к виску правоохранителя пистолет. С мужчиной начали вести переговоры. В конце концов, он отпустил заложника и выбросил магазин с патронами. На самоубийцу-неудачника сразу надели наручники. При детальном осмотре пистолета выяснилось, что это - устройство для отстрела резиновых пуль.

В разговоре Виталий признался, что хотел, чтобы полицейские его застрелили. Поэтому и напал на их коллегу. Смысла продолжать жизнь не видит и даже уже опубликовал в Facebook предсмертную записку.

Мужчину доставили в районный отдел полиции. Что делать с ним дальше - привлекать к уголовной ответственности за нападение на работника полиции или передавать в лечебное спецучреждение, пока решают.

"Апостроф" уже сообщал о том, что 9 декабря, в Киеве молодой парень покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажного жилого дома.