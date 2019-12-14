RU  UA  EN

суббота, 14 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 декабря

10:07
Мрак наступает: в сети волна гнева из-за решения суда по фигурантам дела Шеремета
09:53
В Украине раскрыли детали экспертизы внешности и походки фигурантов дела Шеремета
09:38
Кто убил Шеремета: появились меткие фотожабы на прокол МВД
09:07
Людей держат, как собак: фото, видео и детали громкого скандала в интернате под Кривым Рогом
08:32
В Украине клоун-убийца из книги Стивена Кинга пугает прохожих: фото и видео
08:07
Убийство Шеремета: глава МВД показал фото женщины, взорвавшей бомбу
08:03
Миллиона не хватит: как "слуги народа" будут гулять на новогоднем корпоративе
07:00
Готовим дома воздушные рогалики с повидлом: простой рецепт и советы
06:30
Гороскоп на 14 декабря: Скорпионов ждут неудачи, а Рыбам придется бороться с воспоминаниями
06:27
Украинцев ждут дожди и потепление: карта погоды
05:32
Маленьких "основателей" Киева одели на зиму: яркие фото памятника
04:28
Археологи нашли загадочные "шапки" древних египтян: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине раскрыли детали экспертизы внешности и походки фигурантов дела Шеремета

суббота, 14 декабря 2019, 09:53
переглянути новину українською

Директор Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы (КНИИСЭ) Александр Рувин прокомментировал тот факт, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета были определены с помощью экспертизы походки, и для этого пригласили британского специалиста.

Об этом он сказал в передаче "Свобода слова Савика Шустера".

"Портретные экспертизы, они проще всего. Потому что особенности человека, его движения, они как почерк. Их изменить невозможно... Каждый человек ходит по-своему: он руку поднимает по-своему, он ногу поднимает по-своему. И тут необязательно было приглашать человека из Великобритании, нам достаточно нашего опыта - мы более 20 лет этим занимаемся. Но, учитывая то, что у нас не совпадали результаты с тем, на что надеялось следствие - потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна - нам пришлось пригласить нашего коллегу из Англии. Мы вместе проводили, не он один проводил экспертизу, комиссия вместе проводила. Мы проверяли все видеозаписи, смотрели как кто ходит, ставит ноги и пришли к одному и тому же выводу, который дал возможность выдать эту экспертизу", - сказал Рувин.

Напомним, на брифинге МВД заявили, что для дополнительной оценки и более объективных результатов экспертизы походки подозреваемых был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании Айвон Бирч, который сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США.

"Бирч отработал предоставленные материалы, что заняло определенное время, и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы экспертов, КНИИСЭ в комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и изучение походки, дал следующие выводы: 1) лицо мужского пола, которое принимает участие в закладывании взрывного устройства под автомобиль Шеремета, это гражданин Антоненко; 2) лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку, это Кузьменко Юлия", - рассказал замглавы Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 14 декабря суд арестовал главного подозреваемого Андрея Антоненко на два месяца.

Читайте также материал "Апострофа" - Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: