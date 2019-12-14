В Украине раскрыли детали экспертизы внешности и походки фигурантов дела Шеремета

Директор Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы (КНИИСЭ) Александр Рувин прокомментировал тот факт, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета были определены с помощью экспертизы походки, и для этого пригласили британского специалиста.

Об этом он сказал в передаче "Свобода слова Савика Шустера".

"Портретные экспертизы, они проще всего. Потому что особенности человека, его движения, они как почерк. Их изменить невозможно... Каждый человек ходит по-своему: он руку поднимает по-своему, он ногу поднимает по-своему. И тут необязательно было приглашать человека из Великобритании, нам достаточно нашего опыта - мы более 20 лет этим занимаемся. Но, учитывая то, что у нас не совпадали результаты с тем, на что надеялось следствие - потому что мы не подтверждали ни Грищенко, ни Кияна - нам пришлось пригласить нашего коллегу из Англии. Мы вместе проводили, не он один проводил экспертизу, комиссия вместе проводила. Мы проверяли все видеозаписи, смотрели как кто ходит, ставит ноги и пришли к одному и тому же выводу, который дал возможность выдать эту экспертизу", - сказал Рувин.

Напомним, на брифинге МВД заявили, что для дополнительной оценки и более объективных результатов экспертизы походки подозреваемых был привлечен один из лучших мировых экспертов из Великобритании Айвон Бирч, который сотрудничает с правоохранительными органами стран ЕС и США.

"Бирч отработал предоставленные материалы, что заняло определенное время, и предоставил свои выводы. Учитывая его мнение и выводы экспертов, КНИИСЭ в комплексной экспертизе, в которую входит психологическая, фотопортретная и изучение походки, дал следующие выводы: 1) лицо мужского пола, которое принимает участие в закладывании взрывного устройства под автомобиль Шеремета, это гражданин Антоненко; 2) лицо женского пола, которое закладывало взрывчатку, это Кузьменко Юлия", - рассказал замглавы Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 14 декабря суд арестовал главного подозреваемого Андрея Антоненко на два месяца.

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