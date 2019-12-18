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Под Киевом задержали участника войны на Донбассе, стрелявшего по машинам: опубликованы фото

среда, 18 декабря 2019, 17:56
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Мужчина, который 16 декабря открыл хаотическую стрельбу на улице в селе Вита-Почтовая под Киевом, оказался участником боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Правонарушитель – 43-летний житель Луганской области. В ходе проведения обысков по его месту жительства сотрудники полиции нашли винтовку "Мосина" времен Второй мировой войны, корпус к винтовке, 55 патронов калибра 7,62 мм, 2 пистолета, 2 гранаты, 5 минометных мин и артиллерийский снаряд.

Найденное оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу.

Было также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 Криминального кодекса Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве неизвестный устроил стрельбу возле одной из многоэтажек на проспекте Свободы, ранив мужчину, который выгуливал собаку.

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