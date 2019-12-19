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Главная новогодняя елка Украины засияла огнями: завораживающее видео, снятое с дрона

четверг, 19 декабря 2019, 23:27
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В день святого Николая 19 декабря в Киеве зажгли главную елку страны, а также показали ее вид с высоты птичьего полета.

Видео снял корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На Софийской площади уже начались новогодние праздники. Там зажгли огни на центральной елке Украины. Вся территория около нее заблестела и засияла, как в сказке.

Посмотреть на такое действо собрались гости и жители столицы. Отметим, что елку в Киеве зажигают традиционно в день святого Николая, 19 декабря.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, во Львове торжественно открыли главную новогоднюю елку города.

Ранее мы публиковали, как сделать украшения для домашней новогодней елки своими руками.

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