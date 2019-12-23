Ночной "ад": в Киеве фура снесла два авто и залетела на газон, фото и видео

В понедельник, 23 декабря, в Киеве на улице Полярной недалеко от строительного супермаркета произошло серьезное ДТП, столкнулись две легковушки и фура.

Об этом сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook.

Один из автомобилей перевернулся на крышу возле автозаправочной станции, есть пострадавшие, однако на данный момент информация по ним уточняется.

На месте работают спасатели и медики. Движение на участке дороги по улице Семьи Кульженко усложнено.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия возле станции метро "Днепр" в Киеве.