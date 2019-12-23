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Смертельная стрельба в Киеве: названо имя убитого

понедельник, 23 декабря 2019, 20:28
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В результате стрельбы на парковке возле кафе "Очеретяний кіт" в столичном Гидропарке, происшедшей в понедельник, 23 декабря, погиб 39-летний киевский предприниматель.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.нет.

По данным издания из собственных источников в правоохранительных органах, водитель автомобиля Toyоta, которого в Гидропарке ранил из огнестрельного оружия неизвестный, скончался.

Пока не установлено, из какого именно оружия были произведены смертельные выстрелы. На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра 9 мм.

Полиция также обнаружила автомобиль, на котором приехал преступник в Гидропарк. Его нашли сожженным на одной из улиц Днепровского района.

Погибшим от огнестрельных ранений оказался житель Киева, предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", мужчина, который 16 декабря открыл хаотическую стрельбу на улице в селе Вита-Почтовая под Киевом, оказался участником боевых действий на Донбассе.

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