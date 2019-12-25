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Главное, чтобы все не развалилось: сеть взбудоражили фото ремонта Шулявского моста в Киеве

среда, 25 декабря 2019, 12:50
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Фото: Павел Авдокушин Facebook

Ремонт скандального Шулявского путепровода в Киеве идет активными темпами, несмотря на дожди.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook городской обозреватель Павел Авдокушин.

"Когда я писал, что на Шулявке включен TURBO-режим, я не думал, что существует еще HYPER-TURBO-режим! Но сегодня я убедился, что они нашли нужную кнопку. Китайцы нервно курят в сторонке", – комментирует снимки автор.

По его словам, за один день 24 декабря на мосту был проведен целый ряд работ, в том числе было заасфальтировано более половины правой части заезда на мост с улицы Вадима Гетьмана.

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В то же время, другие пользователи отнеслись к темпам строительства без энтузиазма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео ремонта Шулявского моста, снятое с воздуха.

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