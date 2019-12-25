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В Киеве мужчина устроил жуткую расправу над "врагом" отца: детали ЧП и кадры с места

среда, 25 декабря 2019, 15:20
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В Киеве, на улице Павла Тычины, мужчина решил отомстить киевлянину по обвинению отца в краже и выстрелил в него.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а затем скрылся", - рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

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Бригада врачей скорой помощи госпитализировала 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди.

В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение стрелка и задержали его. Им оказался местный житель, 1984 года рождения.

"Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи начали уголовное производство по части второй статьи 15 и частью первой статьи115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, это - покушение на умышленное убийство. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы", - добавил Александр Кузьмин.

Как сообщал "Апостроф", человек, который 16 декабря открыл беспорядочную стрельбу на улице в селе Вита-Почтовая под Киевом, оказался участником боевых действий на Донбассе.

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