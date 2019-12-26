Превращают в мусорник: сеть возмутили "предновогодние" фото Киева

В сети появились снимки последствий работы одной из ярмарок в Подольском районе Киева.

Фото были опубликованы на Facebook-странице "Типичный Киев".

На них можно увидеть огромные кучи мусора, которые лежат вокруг мусорных контейнеров. При этом некоторые из контейнеров остаются пустыми.

"Утро на Куреневке начинается не с кофе. А вы любите рождественские ярмарки?", – говорится в подписи к фото.

Мнения пользователей по поводу виновников свалки разделились. Некоторые пишут, что убирать мусор после ярмарок и базаров – обязанность коммунальщиков и городских властей. Другие же винят нерадивых предпринимателей.

Как ранее сообщал "Апостроф", киевские правоохранители наткнулись на жуткую находку в заваленной мусором квартире жилого дома по адресу улица Жилянская, 41.