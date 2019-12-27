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Подарок на Новый год: сети бурно обсуждают фото обновленного Шулявского моста в Киеве

пятница, 27 декабря 2019, 08:07
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В сети неоднозначно отреагировали на фото обновленного Шулявского моста в Киеве, ремонт которого идет ударными темпами и должен закончиться до Нового года.

Снимки моста, сделанные с высоты, обсуждают на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

"Мне кажется мы стали забывать, что Шулявский мост реально мог быть с качественной развязкой", "Мост есть, проблема с развязкой осталась - будут пробки. Двухполосного движения, с полосой для общественного - на сегодня не достаточно! Машин много, организация дорожного движения в Киеве - 18 век!", "Огинь то огинь, а розвязки то нет и судя по всему так и не будет. Эх Виталий, Виталий - разочаровал", "Как по мне, "Огинь" был бы тогда когда мост шире сделали", "Вот это подарок на НГ", - пишут комментаторы.

Напомним, движение по мосту власти обещают открыть к концу недели. Его уже заасфальтировали и нанесли временную разметку. Также асфальт уложили на подъезде к мосту с улицы Вадима Гетьмана и со стороны улицы Довженко. Параллельно ремонтники устанавливают ограждения. Подрядчик дает гарантию на эксплуатацию покрытия моста на 10 лет. После ремонтных работ будут проведены технические испытания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео ремонта Шулявского моста, снятое с высоты птичьего полета.

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