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Появились новые фото и подробности пожара, охватившего церковь в Киеве

пятница, 27 декабря 2019, 18:47
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Фото: Информатор

Жители домов, расположенных возле церкви, которую охватил пожар в Киеве в пятницу, 27 декабря, слышали взрыв.

Об этом сообщает Информатор.

Когда на место ЧП прибыли полицейские и спасатели, огонь бушевал практически по всей территории храма.

Патрульные, которые первыми прибыли на место пожара, помогли вынести с верхних этажей ценные вещи, в том числе несколько икон.

В общей сложности огонь охватил около 70 квадратных метров здания. К тушению пожара привлекались два десятка спасателей.

Как сообщал "Апостроф", летом в городе Богуславе Киевской области молния ударила в крышу памятника архитектуры – Свято-Троицкую церковь (УПЦ МП), вследствие чего возник пожар.

Также в прошлом году в Николаеве произошел пожар в здании церкви евангельских христиан-баптистов "Благодать Божья". К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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