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В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту: фото и видео

суббота, 28 декабря 2019, 14:21
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Фото: Фото из открытых источников

В Киеве в субботу, 28 декабря днем мэр Виталий Кличко открыл движение по отремонтированному Шулявскому мосту.

Об этом сообщил он сам на странице в Facebook.

Прибыв на место в костюме Деда Мороза, Кличко сначала проехался по нему на мотоцикле, после чего по новому путепроводу поехали десятки автомобилей.

Первоначально движение было открыто лишь в одном направлении – в сторону улицы Елены Телиги. А спустя пару минут движение запустили и в направлении улицы Вадима Гетьмана.

Отметим, что столичным властям удалось вписаться в срок и открыть движение по новому путепроводу до конца 2019 года. А полностью закончить масштабную стройку обещают уже в 2020-м.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети бурно обсуждали фото обновленного Шулявского моста в Киеве.

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