В Киеве посреди улицы забил "фонтан": сеть взбудоражило видео

В Киеве около популярного торгового центра прорвало трубы и затопило улицу.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в районе Теремки около ТЦ "Магеллан". На асфальте образовалась целая река. Поток воды устремился на проезжую часть.

"Вблизи "Магеллана" на Теремках только положили новые трубы и вот... Как у них так получается?", - написали в сети и опубликовали видео.

Пользователи сети прокомментировали ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева прорвало трубы горячего водоснабжения на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели, из образовавшегося в асфальте провала вытаскивали автомобили.

А также 31 октября посреди улицы в столице из-под асфальта в воздух поднялся огромный столб горячей воды.