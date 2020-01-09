Встал на дыбы: курьер разгневал сети своей манерой езды в Киеве

Курьер по доставке еды в Киеве переполошил сети своей экстремальной ездой по дороге.

Соответствующее видео опубликовало общество "Киев оперативный" на своей Facebook-странице.

"Интересно, что там с едой после такой доставки?" – пишут авторы поста.

На видео видно, как курьер спешит и едет по столичной дороге на довольно приличной скорости. В какой-то момент ему становится этого мало и он поднимает передние колеса своего мототранспорта, даже не думая сбавлять скорость.

"Все нормально. Это я себе гоголь моголь взбитый заказывал", "Это он едет с доставки. Радуется хорошим чаевым от доброго заказчика", "Хорошо, что в каске", - комментируют кадры пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражило видео "дикой" доставки еды в Киеве.

Также в центре Киева курьер отметился пикантной выходкой, забыв, по всей видимости, надеть брюки.