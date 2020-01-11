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В сети показали видео с наглой магазинной воровкой, "работающей" в Киеве

суббота, 11 января 2020, 11:02
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В магазине женской одежды на Троещине (Киев) по проспекту Маяковского, 73 молодая женщина вытягивает у покупателей из сумок кошельки.

Видеозаписями с воровкой поделились в сообществе Троещина FB в Facebook.

На кадрах женщина в черной шапке и черной куртке красным принтом на рукаве сначала набирает кучу вешалок с одеждой. А потом прикрывается своими покупками и залезает рукой в открытый рюкзак женщины в голубой куртке, которая стоит у кассы. Воровка вытягивает кошелек и кладет его во внутренней карман куртки.

На другом видео эта же женщина шарит в тележке пожилой дамы, которая как раз выбирает себе одежду.

Как писал "Апостроф" ранее, у пенсионерки, которая торговала на Куреновском (блошином) рынке в Киеве, злоумышленники попытались силой отобрать ее товар.

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