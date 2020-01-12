В Киеве произошло вооруженное ограбление магазина: видео с преступником, реакция сети

В воскресенье, 12 января, в Киеве мужчина с пистолетом совершил нападение на магазин мобильной техники.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на Facebook-странице.

Ограбление произошло недалеко от станции метро Позняки. На опубликованных кадрах видно, как мужчина о чем-то говорит с продавцом мобильных телефонов. Затем он достает пистолет и, угрожая, забирает технику у продавца.

Преступника сейчас ищут.

В сети пользователи назвали странным, поскольку непонятно, почему грабитель забрал только один мобильный телефон, хотя, судя по кадрам, в магазине их было явно больше десятка.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион. Так, трое людей в черных масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись на авто в неизвестном направлении.

Кроме того, в Киеве на улице неизвестные украли у мужчины 3 миллиона гривен.