Сеть взорвали смешные фотожабы на потоп возле ТРЦ в Киеве

В сети появились забавные фотожабы на прорыв теплотрассы, в результате которого затопило ТРЦ Ocean Plaza.

Фото публикуют в соцсетях киевляне.

На них изображают главу КГГА Виталия Кличко.

На первой фотожабе он купается перед входом в ТРЦ, а на второй - бежит улицей в плавках, а за его спиной прорывается теплотрасса.

"Народ купайся , все оплачено", "Ну а кто ещё виноватым будет? У него ведь в должностной инструкции написано: Качественно заваривать трубу на Лыбидской!", "Наконец-то Кличко, открыл в столице термальный источник", "За каждой хернёй мер виновен? Лишний повод поболтать", - пишут в комментариях.

Главный инженер "Киевтеплоэнерго" Юрий Паливода заявил, что причиной прорыва трубы стала физическая изношенность сети. Он отметил, что тепломагистраль в Голосеевском районе столицы строилась еще в 1987 году, хотя аварийной ее не считали, поскольку она прошла летом испытания.

Напомним, что в результате прорыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, люди на первом этаже здания буквально бегали в кипящей воде, пострадало 10 человек.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.