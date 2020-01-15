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В Киеве митингующие против рынка земли второй день блокируют дороги: фото

среда, 15 января 2020, 11:37
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В среду, 15 января, в центре Киева участники митинга против открытия рынка земли продолжили блокировать дорогу.

Об этом сообщается в Telegram-канале "PavlovskyNews".

Перекрыта улица Институтская на перекрестке с улицей Липской. При этом, один из участников протеста пострадал от столкновения с автомобилем. По одной из версий, пытавшийся прорваться через блокаду водитель задел протестующего автомобилем. По второй, митингующий сам прыгнул на капот автомобиля, чтобы привлечь внимание. Ему оказали медицинскую помощь.

"Движение на этом участке автодороги не очень активное, но при этом, если автомобилисты по-человечески просят пропустить их, то они пропускают. Хотя были и конфликты, когда в участников акции протеста бросали банановыми шкурками и показывали дули, о чем нам сообщили сами митингующие", – говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал "Апостроф", 15 января митингующие собрались под домом Владимира Зеленского возле Мариинского парка (Киев), чтобы протестовать против закона о рынке земли.

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Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
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