Под домом Зеленского в Киеве устроили акцию против рынка земли: фото

15 января митингующие собрались под домом Владимира Зеленского возле Мариинского парка (Киев), чтобы протестовать против закона о рынке земли.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Первые протестующие появились под окнами квартиры президента еще в 6:30. Держат плакаты, на которых написаны лозунги против продажи земли. Требуют референдум и создание банка земли.
С Владимиром Зеленским аграрии, которые пришли на акцию протеста, пока не пересеклись.
Напомним, что законопроект о рынке земли не включили в повестку дня на первом в этом году заседании ВР. Но секретариат уже готовит все необходимые материалы ко второму чтению.
Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что на этой пленарной неделе рассмотрения законопроекта о рынке земли не будет.
Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.