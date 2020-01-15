Под домом Зеленского в Киеве устроили акцию против рынка земли: фото

15 января митингующие собрались под домом Владимира Зеленского возле Мариинского парка (Киев), чтобы протестовать против закона о рынке земли.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Первые протестующие появились под окнами квартиры президента еще в 6:30. Держат плакаты, на которых написаны лозунги против продажи земли. Требуют референдум и создание банка земли.

С Владимиром Зеленским аграрии, которые пришли на акцию протеста, пока не пересеклись.

Напомним, что законопроект о рынке земли не включили в повестку дня на первом в этом году заседании ВР. Но секретариат уже готовит все необходимые материалы ко второму чтению.

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что на этой пленарной неделе рассмотрения законопроекта о рынке земли не будет.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.