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В сети метко пошутили о ЧП с кипятком возле популярного ТРЦ в Киеве

среда, 15 января 2020, 14:07
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Прорыв трубы в ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, высмеяли яркой фотожабой.

Ее опубликовали в сети.

На карикатуре видно фото торгового центра, который якобы выставлен на продажу.

"Продам ТРЦ "Ocean Plaza". Бывает минируют, иногда протекает", - смеется автор карикатуры, вспоминая недавнее событие.

Напомним, в результате прорыва трубы теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, который произошел в понедельник, 13 января, люди на первом этаже здания буквально бегали в кипящей воде, пострадали 10 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети волной шуток встретили прорыв трубы горячего водоснабжения 5 ноября в Киеве, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели.

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