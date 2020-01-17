Строительство метро в Киеве: прокуратура предупредила масштабную схему хищений

Генпрокуратура после обнародования фактов нецелевого использования средств на строительство станций метро в направлении Виноградаря в Киеве экс-руководством ПАО "Киевметрострой" в лице Василия Кобиля арестовала счета предприятия и его подразделений.

Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Это сделано в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ОАО "Киевметрострой" и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе г. Киеве.

В дальнейшем Офис Генерального прокурора обратится в суд с ходатайством о передаче этих средств в АРМА с возможностью выплат на строительство метрополитена под контролем государства.

В пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины подтвердили факт расследования.

"16 января 2020 по ходатайству Офиса Генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда города Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ОАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений", - говорится в сообщении.