В сети рассказали об опасном преступнике, который нападает на людей под Киевом: опубликовано фото

В пригороде Киева на людей с особой жестокостью нападает мужчина средних лет.

Об этом сообщил Константин Ильченко на Facebook-странице.

16 января в центре Бучи мужчина набросился на случайного прохожего и ударил его по голове железным крюком. На место происшествия прибыли правоохранители, которые впоследствии вызвали медиков. Врачи подтвердили, что нападающий имеет проблемы с психикой и госпитализировали его во 2-ю областную психиатрическую больницу.

Впоследствии оказалось, что мужчина уже замечали в Гостомеле, Буче, Ирпене и Ворзеле. Там он тоже цеплялся к людям.

Мужчина имеет 2-ю группу инвалидности из-за заболеваний психики. Проживает в Киеве и стоит на учете у психиатра. Имеет мать, но живет от нее отдельно. Соседи говорят, что несколько дней назад от него ушла девушка, которая тоже была инвалидом по заболеваниям психики. Возможно, именно это и спровоцировало у мужчины обострение.

Как сообщал "Апостроф" ранее, на днях в Новокузнецке (Россия) мужчина устроил стрельбу в мировом суде, ранив судебного пристава и девушку-свидетеля.



